(P) 5 accesorii must-have de vară de la Modivo la mare… reducere Unul? Trei? 100? Oricare ar fi stilul tau, accesoriile sunt aroma oricarui cocktail stilistic bine mixat ce nu trebuie sa lipseasca in aceasta vara de pe lista ta de dorințe. Accesoriile -statement ale verii se prezinta sub forma unor mari tentații in plin sezon de reduceri și Modivo este aici cu cele mai bune sfaturi de shopping, pentru a te ghida spre cele mai inspirate alegeri. Pasul 1- ca orice fashionista cu experiența, stabilește-ți un buget și respecta-l. Multipremiatul planner financiar Pete Dunn pune in evidența abilitatea de a te incadra in buget la cumparaturi ca o calitate esențiala… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

