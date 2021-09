Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial. In primul articol al ordonantei se arata ca valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in perioada 2021-2028…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, face un apel catre partenerii de guvernare de la USR PLUS, sa inteleaga importanta programului "Anghel Saligny" Valoarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in…

- Ieri, 27 august 2021, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a anunțat aprobarea listei cu primele creșe noi, care vor fi construite in cadrul „Programului național de construcții de interes public sau social”. Municipiul Blaj a fost inclus pe lista primelor 47 de creșe cu documentație…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca la nivelul ministerului a fost pregatit un proiect de act normativ, care urmeaza sa fie analizat in cadrul coalitiei de guvernare, cu privire la infiintarea unui Program National de Investitii…

- In locul stadionului „Tineretului“ din Craiova se va construi, pana la urma, un complex sportiv multifunctional. Arena de legenda a fotbalului craiovean a revenit, dupa mai bine de 15 ani de chin birocratic, in patrimoniul judetului Dolj, iar Consiliul Judetean a dorit sa-i dea o noua intrebuintare.…