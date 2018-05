Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Open Society a filantropului miliardar George Soros a anuntat marti ca isi inchide sediile la Budapesta si se muta la Berlin, parasind astfel un cadrul politic si juridic pe care-l considera tot mai represiv in Ungaria, relateaza Reuters. Premierul ungar nationalist de drepta si populist Viktor…

