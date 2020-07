Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, la Tulcea, ce il califica pe Florin Ulmeanu sa ocupe functia de director de Dezvoltare de la Romatsa, avand in vedere ca acesta a fost manager al unui salon de infrumusetare si de service auto. Numirea lui Ulmeanu a starnit nemultumiri in randul sindicalistilor.…

- ■ „Liderii PSD neaga permanent pericolul infectarii, minimalizeaza impactul raspandirii virusului si incurajeaza la nerespectarea masurilor care protejeaza sanatatea si viata romanilor“, a declarat Eugen Tapu-Nazare, viceliderul Grupului PNL din Senatul Romaniei Eugen Nazare Tapu, senator PNL de Neamt,…

- Familia Neciu locuiește in Gilau, unde crește trei copii cu tulburari de spectru autist, iar acum are nevoie de ajutor și il cere. Pana acum, familia Neciu și-a trait problemele intre pereții duplexului din Gilau.Marina Neciu lucreaza in Cluj-Napoca, iar soțul ei lucreaza de acasa pentru a avea grija…

- Orban a spus, luni, la Pitesti, intr-o conferinta de presa, ca printre masurile luate privind starea de alerta are in calcul prelungirea platii somajului tehnic pana cel putin la data de 1 iunie. „In cazul somajului tehnic vom prelungi plata somajului tehnic cel putin pana la data de 1 iunie, urmand…