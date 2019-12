Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis continua, joi, seria consultarilor cu ministrii Cabinetului Orban. El se va intalni, joi, incepand cu ora 11,00, la Palatul Cotroceni, impreuna cu premierul Ludovic Orban, cu ministrii Educatiei si Cercetarii - Cristina Anisie, Sanatatii - Victor Costache, Lucrarilor Publice,…

- Vicepremierul Raluca Turcan va coordona activitatea a sapte ministere, printre care al Educatiei si Cercetarii, Sanatatii, Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata miercuri in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- Ca urmare a necesitatii unei a doua rectificari care sa corecteze nedreptatea facuta pentru cetatenii oraselor in acest an, cat si pentru stabilirea unei strategii referitoare la mecanismul de alocare a sumelor necesare bugetelor locale in anul 2020, care sa evite discriminarea oraselor mici si mijlocii,…

- Ion Stefan, propus pentru a ocupa functia de ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a declarat, miercuri, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, ca prima...

- 'Noi, de fiecare data, cand ne intelegem pe sustinere parlamentara - sigur cand suntem in coalitie e o alta discutie -, atunci facem si un acord scris. Din punctul nostru de vedere, asta ar fi solutia optima, solutia cea mai buna: un acord scris. Am vorbit sa ne gandim, eventual, si la un acord scris.…

- Autoritatile administratiei publice locale nu au o abordare unitara in ceea ce priveste infiintarea si administrarea parcarilor publice, astfel incat sa creasca eficienta gestionarii acestora si se reduca dezechilibrele dintre numarul autoturismelor si numarul locurilor de parcare este una dintre concluziile…