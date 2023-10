Ora de iarnă 2023. În noaptea aceasta se dau ceasurile înapoi. Ora 4.00 devine ora 3.00 Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Astfel, in aceasta noapte, ora 4.00 devine ora 3.00. Descopera cum ne influențeaza trecerea la ora de iarna.Ora de iarna in 2023 - in noaptea de 28 spre 29 octombrie dam ceasurile inapoiDupa echinocțiul de toamna 2023, momentul in care incepe toamna și din punct de vedere astronomic, Romania face și trecerea la ora de iarna.Echinocțiul de toamna este momentul in care axa Pamantului este orientata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

