Societatea de Transport București a incasat o suma frumușica de cand primarul Capitalei a vandut reclama pe autobuzele regiei de transport. In trei luni de la decolantare, nu mai puțin de 80.000 de euro a incasat STB din vanzarea de publicitate. Din luna ianuarie, momentul in care a fost indepartate „cu forte proprii, fara costuri” […] The post „Operațiunea de decolantare” rotunjește veniturile STB. Cați bani scoate Primaria Capitalei din reclama facuta pe autobuze first appeared on Ziarul National .