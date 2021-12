Opera Națională Română din Iași s-a pregătit într-un mod special de sărbători Instituția a programat pe 22 și 23 decembrie, de la orele 17:00 și 19:00, in Sala Mare, patru spectacole specifice acestei perioade, intitulate „Cantand Craciunul”. Reprezentațiile vor fi prefațate de un eveniment dedicat cadrelor medicale implicate in lupta contra COVID-19, care vor fi colindate duminica, in Aula Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. In plus, Opera ieșeana a decorat spectaculos foaierul instituției și a lansat o provocare inedita copiilor. „Am amplasat in fața Operei o cutie poștala speciala, in care vor putea fi puse scrisori adresate lui Moș Craciun.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

