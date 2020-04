Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 374 au fost declarate vindecate și externate. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare…

- Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucuresti - 1.397 firme (cu 36,53% mai putine fata de ianuarie-februarie 2019) si în judetele Constanta - 440 (minus 1,35%), Cluj - 435 (minus 42,38%) si Ilfov - 403 (minus 16,91%). La polul opus, cele mai putine radieri…

- In cursul zilei de sambata, la nivelul județului Alba, sunt confirmate 15 cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Sunt 4 cazuri in plus fața de raportarea din cursul zilei de vineri. Mai jos, raportarea trimisa din partea Grupului de Comunicare Strategica. BULETIN DE PRESA, 4 Aprilie 2020, ora 13.00…

- Numarul firmelor radiate a scazut in ianuarie 2020 cu 29,06%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, ajungand la 4.878, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 714 firme (cu 39,59%…

- In luna ianuarie 2020, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 35.231 de imobile, cu 15.259 mai putine fata de luna decembrie 2019. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna ianuarie a acestui an este cu 4.498…

- Numarul firmelor radiate a crescut in 2019 cu 26,71%, comparativ cu anul anterior, ajungand la 101.601, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 12.554 de firme (cu 3,68% mai putine fata…

