Olimpicii de la Târgu-Neamț versus olimpicii lui Ionel Arsene Sa obții rezultate deosebite la olimpiadele școlare la Targu-Neamț și sa fii chemat sa ți se ofere o diploma și un premiu in mod festiv, in public, poate reprezenta pentru orice copil, un eveniment. Mai ales daca daca premiul respectiv este inmanat de o personalitate/autoritate in domeniu. Sa ne amintim ca noul campion mondial de inot David Popovici a primit medalia de aur de la Camelia Potec, și ea o mare campioana. La Targu-Neamț sunt o mulțime de dascali performați sau personalitați proeminente care ar fi putut inmana aceste premii. Mai era, obligatoriu, primarul, ca reprezentat al comunitații.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

