- Rușii au atacat cu rachete periferia orașului Zaporojie și au bombardat un spital. Unitatea sanitara a fost avariata, dar nu au fost persoane ranite. Atacul vine in contextul in care ucrainenii lucreaza vineri pentru a repara infrastructura energetica deteriorata de loviturile masive rusești și pentru…

- Rusia a lansat multe atacuri la distanța impotriva forțelor armate ucrainene. Folosind rachetele cu raza lunga de acțiune, armata ruseasca și-a consolidat prezența la sol și a lovit puternic in infrastructura energetica a Ucrainei. Lecția pare invațata și de britanici, care iși modernizeaza marina…

- „Daca gasim solidaritatea necesara Putin va esua, iar Ucraina si Europa vor izbandi”, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri, 14 septembrie, in cadrul discursului ei privind starea UE sustinut in plenul PE reunit la Strasbourg, transmite Agerpres . „Acest Parlament nu…

- Prima doamna a Ucrainei este, in imaginile publicate in revista, pe front sau pe treptele palatului prezidențial, inconjurata de militari și de saci de nisip.In articolul care insoțește pozele tulburatoare, Olena Zelenska a vorbit despre experiența acestor luni de razboi.Soția liderului de la Kiev a…

- Impactul economic al razboiului din Ucraina este greu de indurat pentru aliații țarii, insa daca britanicii sunt in situația de a-și numara banii ramași dupa ce au platit facturi uriașe, ucrainenii sunt in situația și mai grava in care trebuie sa-și numere morții in fiecare zice, a spus Prima Doamna…

