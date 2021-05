Stiri pe aceeasi tema

- Damiano David, solistul trupei italiene Maneskin care a caștigat Eurovision 2021, nu a consumat droguri, testul dovedindu-se negativ, au anunțat luni organizatorii concursului european de muzica, care se declara ingrijorați, pe de alta parte, ca speculațiile nefondate au dat naștere unui „fake news”.

- Vocalistul grupului italian Måneskin, care a câștigat Eurovision 2021, nu s-a drogat, a asigurat organizatorul competiției luni, subliniind ca testul de screening a fost negativ, potrivit AFP.„Nu a avut loc niciun consum de droguri (...) și consideram ca cazul este închis”,…

- Italia a triumfat la Eurovision: trupa rock Maneskin a caștigat cea de a 65-a ediție a competiției muzicale desfașutata anul acesta in Olanda. A contat covarșitor votul publicului. Dar rockerii de la Maneskin nu pleaca acasa doar cu trofeul, ci și cu un imens scandal.

