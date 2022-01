Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, marti, in conferinta de presa organizata dupa primul meci jucat la Australian Open, ca visul ei este sa ajunga din nou in finala grand slam-ului de la Antipozi, informeaza News.ro. "Primul meci este intotdeauna greu. Am fost foarte nervoasa, dar sunt bucuroasa de modul…

- ​Simona Halep este în turul al doilea de la Australian Open dupa victoria contra jucatoarei Magdalena Frech. La finalul disputei, fosta lidera mondiala a oferit un punct de vedere în legatura cu scandalul care a ținut capul de afiș al ultimelor zile: expulzarea lui Novak Djokovic din Australia…

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) joaca marți primul meci la Australian Open, romanca avand deja un trofeu caștigat in 2022 și incepe primul turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) se va duela in primul tur de la Australian Open cu jucatoarea poloneza Magdalena Frech (24 de ani,…

- Simona Halep, dezvaluiri despre casnicia cu Toni Iuruc. Numarul 15 WTA a debutat cum nu se putea mai bine in noul sezon. Romanca a caștigat turneul Melbourne Summer Set 1 și așteapta cu incredere startul la primul Grand Slam al anului. Simona Halep a fost invitata unei emisiuni realizata de organizatorii…

- Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) o va intalni duminica dimineața (dupa ora 08:00) pe Veronika Kudermetova (24 de ani, locul 31 WTA) in finala de la Melbourne Summer Set 1. Turneele de la Melbourne, Summer Set 1 și Summer Set 2, sunt unele de incalzire inainte de Australian Open. Meciurile se joaca…

- Simona Halep, locul 20 WTA, calificata in finala la Melbourne Summer Set 1, s-a retras de la turneul de la Sydney, programat in perioada 10-15 ianuarie. ”Nu cred ca e o masura de precautie. Principalul obiectiv al acestor turnee dinainte de Australian Open este sa aduni meciuri. A jucat cinci…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA), debuteaza in noul an la turneul de la Melbourne, unde este favorita nr. 2. Simona va incepe in turul 2 și va avea adversara invingatoarea dintre Gabriela Ruse (24 ani, 87 WTA) și Arinei Rodionova (32 de ani, 152 WTA). Turneul de la Melbourne incepe pe 4 ianuarie și…

- Simona Halep, locul 18 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala Transylvania Open. Romanca a invins-o in penultimul act, sambata, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk, locul 55 WTA si cap de serie numarul 6. Meciul a durat 60 de minute. Primul set a fost adjudecat de fostul…