Oamenii străzii, tot în stradă Pentru oamenii fara adapost care traiesc pe strazi este aproape imposibil sa respecte recomandarile privind COVID-19. Cei care traiesc din mila altora sunt lipsiti de cele mai elementare masuri de protectie. Faptul ca autoritatile nu au luat nici o masura in privinta lor ii transforma pe acestia intr-un real pericol atat pentru ei, cat si pentru alte persoane. Pana in acest moment, Primaria Craiova nu a gasit nici o solutie pentru a stopa mobilitatea in colectivitate a persoanelor fara adapost. Oamenii strazii isi fac ca si pana acum veacul pe unde apuca. Noaptea se adapostesc prin parcuri, pe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

