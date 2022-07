Stiri pe aceeasi tema

- Eroii care acum 105 ani s-au jertfit in luptele din Primul Razboi Mondial au fost comemorați, astazi, intr-un eveniment special organizat la Mausoleul Eroilor Maraști. La ceremonialul militar religios au participat prefectul Nicușor Halici, primarul comunei Racoasa, Vladimir Paun, reprezentanții Consiliului…

- Tomița Lazar va ramane veșnic campionul și eroul nostru! In perioada 7-8 iulie, IPJ Vrancea prin Asociația sportiva “Tomița Lazar” a organizat in localitatea Nanești, Cupa de pescuit sportiv Tomița Lazar, ediția a VII-a, in memoria celui care va ramane pentru totdeauna campionul și eroul nostru. Tomița…

- Cupa Romaniei la Polo Suzuki – Feminin Senioare – Ediția 2022 s-a desfașurat de vineri pana duminica la Bazinul de Inot Didactic din Focșani. S-au intrecut cele mai puternice echipe de polo feminin – senioare din țara (CSA Steaua, CS Dinamo, CS Rapid și CS Targu Mureș), caștigatoare fiind Steaua București.…

- Focșanenii, cu trei victorii, s-au clasat pe primul loc și au dat cel mai bun portar și cel mai bun pivot al turneului Echipa de handbal a LPS Focșani a caștigat etapa de zona – licee a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. In turneul care a avut loc in ultima parte a saptamanii trecute […] Articolul…