- Ana-Maria Rusu, profesoara de Educatie muzicala la Colegiul National “Unirea” si Scoala Gimnaziala nr. 5 “Anghel Saligny” din Focsani, a fost selectata in Top 50 Global Teacher Prize, printre cei mai buni profesori din lume, conform site-ului Fundației Varkey, care organizeaza prestigioasa competiție…

