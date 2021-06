Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza la Arad. Un tanar de 32 de ani s-a sinucis, aruncandu-se de pe un bloc. Din pacate, polițiștii care au incercat sa-l faca sa se razgandeasca nu au avut succes. Ei au ajuns la fața locului in urma unui apel la numarul unic de urgența 112, care anunța […]…

- O patrula din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit luni noapte pentru control pe raza localitatii autoturismul condus de un barbat de 22 de ani din comuna Ipotesti. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg alcool pur…

- Duminica, 6 iunie, in timp ce conducea autoturismul pe strada Cernauți din municipiul Suceava, un localnic de 22 de ani a intrat in coliziune cu atelajul hipo condus in fata sa de un barbat de 41 de ani din comuna Scheia. Din accident a rezultat ranirea barbatului de 41 de ani si a unui pasager […]…

- Sfarșit tragic pentru fetița de cinci ani lovita violent de o mașina pe raza localitații Mitocu Dragomirnei. Acesta a murit la Spitalul Județean Suceava dupa cateva ore de chin din cauza multiplelor leziuni. Fetița a suferit o fractura la nivelul craniului, fracturi costale, contuzii pulmonare, hemo-pneumotorax.…

- Digi FM anunța o noua premiera pentru Matinalii Digi FM. Dupa ce au adus valurile marii in direct, au mutat studioul in inima padurii și au cucerit jungla urbana, cu emisiunea realizata dintr-o stație de carburanți, Matinalii Digi FM trezesc ascultatorii din… centrul Romaniei. Din 17 mai, Beatrice Ghiciov,…

- Conducerea Spitalului Județean Suceava a transmis ca in cadrul Compartimentului de Radiologie Interventionala, sfarsitul lunii aprilie a venit cu noi proceduri minim invazive, salvatoare de vieti, premiera in aceasta perioada de pandemie. Managerul Spitalului Județean, Alexandru Calancea, a spus ca…

- Pacienții care vor fi internați in Spitalul Județean Suceava in perioada Sarbatorilor Pascale vor avea parte de un meniu special. Managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat ca unitatea spitaliceasca pe care o conduce va aduce bucuria Sfintelor Sarbatori Pascale in inimile…

- Ministerul Sanatatii din Rusia a autorizat un medicament impotriva COVID-19 pe baza de plasma sangvina de la cei vindecati de aceasta boala, primul de acest tip inregistrat in lume, a informat joi consortiul de stat Rostec, citat de EFE, potrivit AGERPRES. Medicamentul, numit COVID-globulin,…