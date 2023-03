Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Compania aeriana Air Connect incepe, din data de 27 martie, curse regulate de pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din București spre Aeroportul Internațional Maramureș si retur. Sunt prevazute doua curse pe saptamana, respectiv luni si vineri. Luni: plecare Baia Mare – 17.15, sosire Bucuresti –…

- Veniturile au crescut la 2,4 miliarde de euro (+35% YoY), cu 99,5% din suma aliniata la taxonomia UE, sistemul european de clasificare a activitatilor durabile. ”EDP Renewables (EDPR), al patrulea mare producator de energie eoliana si solara la nivel global, a incheiat anul 2022 cu o crestere de 2%…

- Compania de software GlobaLogic, care a anunțat la final de 2022 ca va prelua firma romaneasca Fortech, spune ca va continua expansiunea in Romania, unde Fortech are 1.150 de angajați, dintre care 800 la Cluj. GlobalLogic are 28.000 de angajați in lume, dintre care 12.000 in Europa.

- Dar aceste preturi mai mari au afectat cererea pentru produse de Coca-Cola, cum ar fi Simply Orange Juice si Fairlife Milk. Coca-Cola a declarat ca volumul sau unitar, care exclude impactul schimbarilor valutare si preturilor, a scazut cu 1% in trimestrul al patrulea. Actiunile companiei au ramas stabile…

- Compania aeriana regionala britanica Flybe a anuntat sambata ca si-a incetat activitatea si si-a anulat toate zborurile, dupa ce si-a reluat activitatea in aprilie, in urma unui faliment, in 2020, din cauza crizei provocate de pandemia covid-19, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- In acest an, economia Romaniei va depași economiile aflate in stagnare ale țarilor vecine, ajutata de finanțarea pe care o primește din partea Uniunii Europene, de stabilitatea monetara și de investițiile straine, parțial datorate relocarii unor afaceri din Rusia și Ucraina, scrie agenția Reuters intr-o…

