Stiri pe aceeasi tema

- Un bucureștean a ajuns la spital, in urma unui accident de circulație produs duminica seara pe Valea Oltului, in zona localitații Boița, județul Sibiu, potrivit Ora de Sibiu . Centrul Infotrafic anunța ca circulația rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, iar valorile de trafic sunt in creștere.…

- Fostul cantaret si membru fondator al grupului reggae britanic UB40, Terence Wilson, Astro pe numele de scena, celebru in anii ’80 cu melodii precum „Red Red Wine” si „Can’t Help Falling In Love”, a murit la varsta de 64 de ani, a notat AFP, preluata de news.ro . „Suntem devastati ca trebuie sa va spunem…

- Incidentul a avut loc in orașul britanic Bristol, in zona Hengrove Way.Un barbat care avea asupra lui un cuțit a intrat in benzinarie și a luat ostatici mai mulți angajați. Polițiștii au incercat in prima faza sa negocieze cu agresorul, dar, dupa mai multe ore, au intervenit in forța și l-au reținut…

- Incidentul a avut loc in orașul britanic Bristol, in zona Hengrove Way.Un barbat care avea asupra lui un cuțit a intrat in benzinarie și a luat ostatici mai mulți angajați. Polițiștii au incercat in prima faza sa negocieze cu agresorul, dar, dupa mai multe ore, au intervenit in forța și l-au reținut…

- La data de 29 august a.c., in jurul orei 21:15, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Valea Calugaresca, au fost sesizați despre faptul ca, in fața unei societați comerciale situate pe raza comunei Berceni, se afla un barbat cazut, posibil agresat. Politistii sosiți la fața locului au constatat…

- Impușcaturi in parcarea unui bloc din Craiova. Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost impușcat in brațe de catre o persoana cu fața acoperita. Polițiștii din Craiova au fost sesizați, in noaptea de joi spre vineri, de catre reprezentanții unui spital din Craiova, ca acolo a ajuns un barbat…

- UPDATE – Politistii au intocmit dosar penal in cazul accidentului rutier care a avut loc miercuri pe DE 583, intre localitatea Strunga si orasul Targu Frumos, in care doua persoane au murit si sase au ajuns la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vijiac, a declarat ca dosarul penal a fost…

- Politistii au intocmit dosar penal in cazul accidentului rutier care a avut loc miercuri pe DE 583, intre localitatea Strunga si orasul Targu Frumos, in care doua persoane au murit si sase au ajuns la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vijiac, a declarat ca dosarul penal a fost intocmit…