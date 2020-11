O furtună s-a abătut asupra insulei Creta; mai multe automobile au fost luate de ape Ploi abundente au cazut marti in insula Creta, inundand numeroase locuinte si strazi, iar mai multe automobile au fost luate de torenti, au anuntat autoritatile elene, citate de Reuters.



Apele pluviale au inundat numeroase locuinte si magazine din orasul Hersonissos, o populara statiune turistica din nordul insulei Creta, si din satele invecinate, au declarat oficiali guvernamentali. Imagini filmate arata automobile acoperite aproape complet de suvoaiele de apa, al caror nivel a crescut foarte mult si a blocat intrarile in magazine si locuinte.



"De noaptea trecuta si pana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

