- Parlamentul de la Atena a ales-o miercuri pe Ekaterini Sakellaropoulou in functia de presedinte al Greciei, prima femeie care ocupa acest post in istoria tarii, anunta AFP si Reuters. ''Ekaterini Sakellaropoulou este aleasa presedinte al Republicii'', a declarat presedintele parlamentului grec, Costas…

