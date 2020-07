Stiri pe aceeasi tema

- Batrana a fost zgariata pe mana de pisica sa, iar in timpul noptii aceasta i-a lins ranile. Ulterior, femeia s-a ales cu o forma grava de meningita, din cauza bacteriilor transmise si a stat in coma timp de noua zile. Din cauza complicatiilor, familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care o…

- O femeie a murit, miercuri, dupa ce a fost injunghiata, intr-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei, echipajul medical ajuns acolo facand manevre de resuscitare, insa fara rezultat. Politistii si procurorii fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat si pentru a-l identifica pe autor.

- O femeie din orasul prahovean Breaza a fost surprinsa de camerele de luat vederi in timp ce abandona o pisica si puii ei la marginea unui drum. Imaginile au fost postate pe Facebook, iar iubitorii de animale i-au facut imediat plangere la politie

- O femeie din județul Prahova a fost filmata in timp ce abandona o pisica și puii ei la marginea unei șosele din Breaza. Femeia a scos din mașina pisica și o sacoșa in care erau mai mulți pisoi, pe a lasat-o pe marginea drumului. Apoi a plecat pur și simplu.

- Un tanar de 21 de ani a murit, sambata, in Hunedoara, in timp ce fugea de Poliție, de frica sa nu fie amendat, pentru ca nu avea declarația pe propria raspundere la el, noteaza Ziarul Hunedoreanului. Tragedia s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in momentul in care, la vederea unui echipaj de poliție,…

- Judecatorii de la Curtea Militara de Apel Bucuresti si au motivat decizia prin intermediul careia un plutonier major din cadrul UM 01297 Braila a fost condamnat la inchisoare cu executare, pentru moartea a trei persoane doi militari si un civil . Tragedia a avut loc la data de 18 septembrie 2015, pe…

- O femeie in varsta a murit carbonizata, luni, in locuința ei, situata pe strada Gheorghe Ionescu din cartierul bucureștean Aparatorii Patriei, sector 4. Pompierii au fost alarmați, dar n-au mai putut salva viața batranei, mistuita de flacari.Tragedia a fost confirmata pentru Libertatea de Inspectoratul…

- O femeie din județul Cluj a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o fosa septica. Victima a fost resuscitata 45 de minute, informeaza stiridecluj.ro.Tragedia a avut loc in localitatea Salisca, comuna Cațcau. Conform ISU Cluj, o autospeciala de pompieri și un echipaj SAJ au intervenit la fața locului.Pompierii…