Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 15 august, ziua in care este sarbatorita Adormirea Maicii Domnului, se va circula conform programelor de circulatie valabile duminica si in sarbatorile legale. Joi si vineri, mijloacele de transport vor circula conform programelor de circulatie valabile sambata, cu exceptia celor…

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC, accidentul a avut loc la kilometrul 557, la ieșirea din localitatea Negreni spre Bucea. In accident au fost implicate doua autocamioane. In urma impactului frontal, doua persoane au suferit diverse leziuni. FOTO: Info Trafic Jud. Bihor …

- Potrivit ofițerului de presa IPJ Bihor, Ioana Lascau, șoferul unui autoturism, care circula dinspre Cluj spre Oradea, a pierdut controlul direcției și a intrat pe contrasens unde s-a izbit de un TIR. La fața locului s-a mobilizat de urgența un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul…

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC, in accident au fost implicate un autocar, un microbuz si o autoutilitara. In urma accidentului au fost transportate la spital 11 persoane, toate cu leziuni ușoare. Traficul rutier este intrerupt pe ambele sensuri, iar circulația rutiera este redirecționata…

- Primele rezultate au fost afișate la ora 10:30, in centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Doi elevi de la COLEGIUL TEHNIC “ALEXANDRU ROMAN” ALEȘD și cate unul de la LICEUL TEORETIC “AUREL LAZAR” ORADEA și COLEGIUL NAȚIONAL “EMANUIL GOJDU”…

- Inspectorii raspund astfel anunțurilor periodice aparute in media privind diminuarea stocurilor necesare funcționarii in condiții optime a unitaților spitalicești. Demersul lor nu este primul de acest fel, in cadrul DRAF 6 Oradea existand deja un grup de inspectori antifrauda care…

- Au putut explora un taram de basm și s-au putut intalni și juca cu personajele lor preferate. S-a intamplat in cadrul evenimentului dedicat Zilei de 1 Iunie „Sa coloram impreuna curcubeul copilariei!”. „A fost un eveniment dedicat copiilor și bucuriei de a fi copil!”, ne-a spus doamna…

- Reamintim ca in actuala ediție, AMEFA s-a clasat pe locul 6, cel mai bun loc al sportului aradean de seniori. Campionatul recent incheiat a fost cel cu numarul 87, cele mai multe trofee avand formațiile: Dinamo (32), Steaua (15), Rapid (13), Crișul – CSM Oradea (9) și ILSA Timișoara…