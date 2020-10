Stiri pe aceeasi tema

- Un liberal din Brașov a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre secretarul de stat Mihail Veștea. Acesta va sta in izolare 14 zile. ”Da, este adevarat. Am fost confirmat pozitiv. Nu am avut alte simptome decat temperatura. Voi sta izolat 14 zile, timp in care voi repeta testul”,…

- Avand in vedere creșterea numarului de cazuri de infectare cu COVID-19 la nivelul municipiului Brașov, precum și Hotararile Comitetului Național pentru Situații de Urgența și Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, astazi, prin decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgența, s-au instituit…

- In primele doua saptamani de la inceperea cursurilor statistica oficiala arata ca 1.325 de copii și tineri cu varste intre 0 și 19 ani au fost confirmați cu noul Coronavirus, potrivit datelor oficiale analizate de Edupedu.ro. Numarul cazurilor este in creștere fața de perioada anterioara, arata datele…

- „Astazi (miercuri-n.r.) a plecat prea devreme dintre noi, rapus de virusul SARS-CoV-2, un om extaordinar si un colaborator apropiat al Institutiei Prefectului Judetul Timis, Parintele Radu Cosmin Bogdan, preotul militar al Garnizoanei Timisoara", a transmis Prefectura judetului Timis pe pagina de Facebook.…

- Doi angajati ai Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Harghita sunt infectati cu noul coronavirus si sunt internati in spital, starea lor fiind buna, informeaza un comunicat de presa postat joi pe pagina de Facebook a institutiei.Potrivit sursei citate, la sediul ISJ se efectueaza dezinfectia…

- Un politist de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Jimbolia, din judetul Timis, a decedat duminica seara, dupa ce la finalul lunii iulie a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, transmite news.ro.Sindicatul Europol a anuntat, duminica seara, pe Facebook, ca un politist de frontiera…

- O femeie in varsta de 33 de ani din satul Tatarlaua, comuna Cetatea de Balta, insarcinata in 24-25 de saptamani, infectata cu noul coronavirus, a murit, vineri, in izolatorul Secției de ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, informeaza alba24.ro.Conform unor surse medicale, tanara ar fi…

- O femeie de 38 de ani, insarcinata in 28 de saptamani, a murit din cauza complicațiilor suferite de la infecția cu SAR-CoV-2. In momentul in care s-a internat la Spitalul Judetean Arad, gravida era asimptomatica, iar apoi starea s-a agravat și a fost transferata la Timișoara. Pe drum, insa, a murit.…