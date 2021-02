Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat ca sunt 2.326 de clase la nivel national care functioneaza in sistem online, in urma unor depistarii de cazuri de COVID-19 in randul cadrelor didactice si al elevilor, dintr-un total de 136.000 de clase.Vineri au fost confirmati cu noul coronavirus 110…

- Peste 1.400 de elevi și angajați din școli au fost confirmați cu COVID-19 incepand din 8 februarie. Atunci au fost redeschise majoritatea școlilor din Romania. Anunțul a fost facut vineri seara de Ministerul Educației, potrivit HotNews. Numarul total de cazuri la nivel național inregistrate in școli…

- Ministerul Educației a anunțat ,miercuri care este situația epidemiologica in școli de la aproape o saptamana și jumatate de la reluarea cursurilor fața in fața. Astfel, pana in prezent 1.072 de elevi, profesori sau personaul auxiliar din invațamant au fost confirmați cu noul coronavirus. Astfel, conform…

- Situația epidemiologica din școli inregistreaza 76 de noi cazuri de COVID-19 și 649 de cazuri de COVID-19 in total la cinci zile de la redeschiderea școlilor. Ministerul Educației a oferit urmatoarele informații cu privire la situația cazurilor inregistrate intre 11 și 12 februarie, dupa cum arata Libertatea:…

- Dupa trei zile de la redeschiderea școlilor, in sectorul 4 al Capitalei au fost inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor, plus un profesor, a informat Primaria sectorului 4. In acest moment, numarul total al cazurilor confirmate din București a ajuns la cinci. In sectorul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți ca peste 8000 de elevi și 1200 de cadre didactice au prezentat deja adeverințe medicale dupa prima zi de școala, ceea ce inseamna ca procesul de invațamant va continua pentru ei in sistem online. Sorin Cimpeanu este convins ca acest numar va crește,…

- Peste 8.000 de elevi și peste 1.000 de cadre didactice au prezentat certificate medicale pentru a continua cursurile in online. Acest numar va crește cu siguranța, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Peste 2,13 milioane de copii din totalul de 2.918.275 de elevi și preșcolari s-au putut…

- Redeschiderea școlii a avut loc intr-un cadru tensionat, dat fiind faptul ca exista multe riscuri de dezvoltare a unor focare de Covid-19, ceea ce ar conduce la o noua supraaglomerare a secțiilor ATI. Sorin Cimpeanu a fost rugat sa lamureasca situația celui de-al doilea semestru școlar, in condițiile…