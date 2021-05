Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, in contextul campaniei "Vinerea verde", ca de foarte multe ori merge pe jos la birou, mentionand ca se opreste sa vorbeasca cu oamenii. "I-am spus si lui Tanczos Barna ca eu vin de foarte multe ori pe jos la birou, dar imi pare bine ca a instituit si…

Caprioara s-a lasat mangaiata și filmata de trecatorii din zona, aceștia au hranit-o dupa care și-au vazut mai departe de drum. Cazul a fost mediatizat și in presa naționala.

- A doua iterație Volvo XC60 a debutat in urma cu patru ani, in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Vedeta portofoliului Volvo, actualul XC60 a fost comercializat in peste 200.000 de exemplare numai anul trecut. In prezent, este unul dintre cele mai vandute SUV-uri coimpacte premium la nivel global. De…

- Doar o data e ziua ei de naștere pe an, așa ca Bianca Dragușanu a dat o petrecere de zile mari in cinsta sa. De la eveniment nu au lipsit prietenii sai, dar nici iubitul. Iata cum a aratat tortul spectaculos al divei.

- Cele 4 spitalele-vedeta ale pandemiei: Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București, Spitalul de Boli Infecțioase Sfanta Parascheva din Iași, Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj și Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov

- Un nou episod, in telenovela Raluca Macovei - Rica Neaga: un personaj misterios, care susține ca știa de relația lor inca din 2019, a dezvaluit ca Neaga ar fi mers la maternitate, ca sa-și ia iubita și copiii, insoțit de antrenorul echipei din Targu Jiu!

- Rica Neaga este tatal gemenilor Ralucai Macovei? Bruneta a uimit pe toata lumea atunci a anunțat ca este insarcinata, dupa ce a suferit o intervenție medicala complicata. Raluca Macovei, petrecere fastuoasa pentru gemeni Raluca Macovei a organizat o petrecere grandioasa pentru gemenii ei, un baiat și…

- Anca Serea a implinit astazi 40 de ani. Vedeta este mama a 6 copii și se menține intr-o forma de invidiat. De altfel, aceasta a marturisit recent, care este secretul ei. Soția lui Adi Sina a postat un mesaj pe contul de socializare, in ziua in care iși sarbatorește frumoasa varsta.„2.02. 2021 și 40…