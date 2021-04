Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, ca vrea modificare mecanismului de acordare a ajutoarelor pentru firme, dupa ce Masura 3 a ajuns subiect de ancheta la DNA. „Cred ca cel mai bine e sa mergem pe garantii financiare. Sa-ti garanteze statul chiar si…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui a depus o plangere penala la DNA legata de suspiciuni de corupție in legatura cu acordarea granturilor nerambursabile de 550 de milioane de euro. Suspiciunile de frauda se refera la faptul ca antreprenorii care au depus proiectele pentru finanțare la Masura 3, in ultimele…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui, potrivit Agerpres. „Cum se face ca pentru…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, anunta ca in weekend a gasit, impreuna cu ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, bani pentru masura 3 privind granturile pentru investitii. "Impreuna cu Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene, am gasit bani in weekendul trecut pentru masura 3.…

- Incepand din 2022, salariile minime ale romanilor ar putea sa nu mai fie impozitate. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, este de parere ca masura este una buna și are ca rezultat combaterea saraciei. Noul ministru al Economiei a declarat pentru Antena 3, ca introducerea…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, declara ca ideea eliminarii impozitului pe salariul minim pe economie ramane valabila, așa cum a sustinut USR PLUS in campania electorala. Reprezentantul Guvrnului a transmis ca aceste schimbari benefice pentru milioane de angajați…

- ”Absolut, este cea mai buna masura! (...) Este cea mai buna masura pe care o putem face ca sa combatem cea mai mare problema economica a Romaniei, anume saracia. Este absolut realizabila, daca avem dorinta politica sa o facem”, a declarat Claudiu Nasui, joi seara, la Antena 3, intrebat despre eliminarea…

- Claudiu Nasui a declarat ca exista un blocaj pe masura 2 a schemei de ajutor financiar pentru intreprinderile mici si mijlocii, in contextul pandemiei, fiind 18.000 de cereri pe aceasta masura, iar ritmul este foarte lent, de 90 cereri pe zi. Ministrul Economiei a adaugat ca exista cateva planuri…