Tanarul tenisman danez Holger Rune (19 ani) s-a calificat in prima sa finala de categoria ATP Masters 1.000, dupa ce a reusit sa-l invinga in doua seturi, 6-4, 6-2, pe canadianul Felix Auger-Aliassime, sambata, in penultimul act al turneului de la Paris.

Jucatorul danez Holger Rune l-a invins duminica pe grecul Stefanos Tsitsipas in finala turneului de la Stockholm, cucerind al doilea titlu din cariera, potrivit news.ro.

Jucatorii de tenis Stefanos Tsitsipas (Grecia, 5 ATP, principal favorit) si Holger Rune (Danemarca, 27 ATP, favorit nr. 7) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Stockholm, dotat cu premii totale de 648.130 de euro.

Sarbul Novak Djokovic, fostul numar unu mondial al tenisului masculin, acum pe pozitia a 7-a, l-a invins miercuri pe chilianul Cristian Garin, cu 6-1, 6-1, obtinand o calificare facila in optimile de finala ale turneului ATP 500 de la Astana, capitala Kazahstanului, dotat cu premii totale de 1,9

Tenismanul danez Holger Rune s-a calificat in finala turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 534.555 de euro, dupa ce adversarul sau din penultimul act, italianul Jannik Sinner, principalul favorit, s-a retras de pe teren in finalul setului al treilea, din cauza unei accidentari la glezna.

Nationala de polo masculin a Romaniei a invins, marti, cu scorul de 11-10, dupa loviturile de departajare, echipa similara a Israelului, in cadrul meciurilor pentru clasarea finala pe locurile 9-12 la Campionatul European de la Split, potrivit news.ro.

Rusul Daniil Medvedev, detinatorul trofeului la US Open, a fost eliminat in sferturile de finala ale ultimului turneu de Mare Slem al anului din circuitul profesionist de tenis, in patru seturi, 7-6 (13/11), 3-6, 6-3, 6-2, de australianul Nick Kyrgios, intr-o partida disputata duminica la Flushing

Jucatorul grec Stefanos Tsitsipas si croatul Borna Coric se vor infrunta in finala Mastersului de la Cincinnati, potrivit news.ro.