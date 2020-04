Stiri pe aceeasi tema

- Seria iPhone 12, dar si iPhone SE Plus, versiunea cu ecran mai mare a recent anuntatului iPhone SE, vor intra pe piata mai tarziu decat era programat initial. Cele patru modele care vor alcatui seria iPhone 12 ar urma sa fie lansate treptat in toamna, in lunile care vor urma prezentarii oficiale,…

- ​Vânzarile de PC-uri pe plan mondial au scazut cu 10% pe fondul problemelor de producție cauzate de pandemia de coronavirus în China, arata datele IDC și Gartner. Chiar daca cerere a fost, ea nu a putut fi egalata de oferta din piața, fiind probleme logistice dupa ce fabricile și-au suspendat…

- Impactul coronavirusului asupra productiei de componente pentru iPhone ar putea fi mai mare decat s-a crezut initial, aceasta urmand sa revina la normal abia in al doilea trimestru al anului. Nivelul productiei in randul partenerilor Apple care dezvolta componentele de iPhone este in continuare…

- Orange Money lanseaza opțiunea de transferuri valutare in aplicația mobila. De acum, utilizatorii Orange Money pot face transfer in 18 valute direct din contul de lei, catre o persoana fizica sau juridica, in Romania sau in strainatate. Monedele incluse sunt: Euro (EUR), Dolar american (USD), Lira sterlina…

- Apple planuiește lansarea unui accesoriu care sa comunice cu iPhone-ul proprietarului și sa ajute oamenii sa iși gaseasca lucrurile pierdute, scrie Business Insider.Produsul ar putea sa se numeasca AirTags și va fi similar cu gadgeturile și stickerele vandute pana acum de catre Tile, o companie din…

- Apple si Amazon sunt singurii producatori de tablete care au reusit sa creasca anul trecut, noteaza news.ro.Tabletele, care ar fi trebuit, in viziunea unora, sa ia de mult locul PC-urilor, s-au vandut mai slab in 2019 decat in 2018. Ironic, piata PC-urilor a crescut anul trecut. Un…

- Samsung a incheiat trimestrul IV 2019 cu profit operational in scadere cu 33.7% fata de anul anterior, cauzat in mare parte de prabusirea preturilor in piata de memorii si evolutia sub asteptari a vanzarilor de ecrane, scrie go4it.ro. Totusi, in buletinul adresat investitorilor se precizeaza ca ”imbunatatirea…

- Piața tabletelor Google Android nu este una care sa exceleze in prezent, iar de cand Google ChromOS poate funcționa pe orice Android, adica pe orice fel de tablete non-Apple sau non-Windows, și tabletele au urmat același parcurs. Așa se face ca, la CES, in acest an, Lenovo a dezvaluit noul sau produs,…