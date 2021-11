Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID – 19, la Rașnov, in perioada 03 – 27 septembrie, pot merge la centrul de vaccinare din cadrul policlinii sa-și ridice voucherele, in valoare de 100 de lei. Tichetele valorice se acorda doar celor, care au terminat schema completa de vaccinare in perioada…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidența Persoanelor (S.P.L.C.E.P.) Ploiești, informeaza cetațenii ca, activitatea de relații cu publicul in cadrul acestei instituții se va desfașura, incepand cu 15 noiembrie 2021, dupa cum urmeaza: Pentru Serviciul Stare…

- V. S. Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidența Persoanelor (S.P.L.C.E.P.) Ploiești informeaza cetațenii ca se reduce programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Evidența Informatizata a Persoanelor, incepand de luni, 18 octombrie. Masura a fost dispusa ca urmare a situației pandemice…

- S-a redeschis centrul de vaccinare de la Baza Sportiva Bradu. Aici se administreaza trei tipuri de vaccin anti-COVID: Pfizer, Moderna și Janssen. Programul este zilnic intre orele 08.00 – 14.00. Informații la numarul de telefon: 0790239163, intre orele 08.00 – 14.00. Persoanele care se vaccineaza impotriva…

- Biroul Fond Locativ din cadrul Direcției de Asistența Sociala Deva iși modifica programul de lucru cu publicul, incepand de saptamana viitoare. Masura a fost luata ca urmare a creșterii numarului de cazuri confirmate de COVID-19, in municipiul Deva. Astfel, incepand de luni, 27 septembrie…

- VEȘTI BUNE: persoanele care primesc AJUTOR SOCIAL il vor putea cumula cu salariul timp de șase luni, dupa ce se ANGAJEAZA VEȘTI BUNE: persoanele care primesc AJUTOR SOCIAL il vor putea cumula cu salariul timp de șase luni, dupa ce se ANGAJEAZA Potrivit unui OUG publicat in Monitorul Oficial, persoanele…

- Ministerul Muncii dorește sa-i stimuleze pe cei care primesc ajutoare sociale sa munceasca. Astfel, a pregatit un proiect de OUG care modifica Legea 416 privind venitul minim garantat. Printre altele, prevede faptul ca persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social vor fi obligate sa se prezinte…