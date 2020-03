Noile restricţii de circulaţie pe timpul zilei Noile restrictii de circulatie pe timpul zilei FOTO: Alex Lancuzov De ieri sunt în vigoare restricții de circulație pe timp de zi și noapte. Pentru a merge la munca este necesara legitimația de serviciu sau adeverința de la angajator sau declarație pe proprie raspundere. Acestea doua din urma pot fi prezentate și în format digital. Cu declarație pe propria raspundere se pot face cumparaturi cât mai aproape de casa, deplasari pentru urgenta medicala, se poate însoti copilul sau o persoana vârstnica, bolnava sau cu dezabilitati sau pentru… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și jandarmii gorjeni au continuat acțiunile de verificare privind respectarea masurilor de prevenire a raspandirii Covid-19. In urma controalelor, s-a constatat ca foarte mulți cetațeni au parasit domiciliul, in intervalul orar 22.00-6.00, fara a avea un motiv bine intemeiat. Ca atare, recent,…

- Potrivit Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020, incepand de astazi, 25 martie, ora 12.00, se interzice circulația tuturor persoanelor in afara locuinței/gospodariei, cu urmatoarele excepții: a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare…

- BULETIN DE PRESA, 25 Martie 2020, ora 13.00 Potrivit Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020, incepand de astazi, 25 martie, ora 12.00, se interzice circulația tuturor persoanelor in afara locuinței/gospodariei, cu urmatoarele excepții: a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie…

- Ordonanta Militara nr. 3 emisa marți seara de autoritați și care extinde restricțiile de circulație in Romania, in condițiile starii de urgența din cauza pandemiei de coronavirus, intra in vigoare de astazi. Practic, se instituie carantina pe teritoriul țarii, romanii nemaiputand ieși din case nici…

- Au intrat in vigoare prevederile Ordonanței militare Începând de duminica seara, au intrat în vigoare o parte dintre prevederile Ordonanței militare, cu noi masuri pentru prevenirea raspândirii coronavirusului. Astfel, au fost închise mall-urile și cabinetele…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat sambata seara o serie de restricții de circulație care, chiar daca au caracter de recomandare, trebuie considerate ca fiind „obligatorii”, dupa cum a precizat Raed Arafat. Astfel intre orele 6 dimineața și 10 seara, se „recomanda” ca in afara locuinței casei…