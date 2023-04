Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) iși „exprima profunda ingrijorare in legatura cu declarațiile facute și raspindite in spațiul public, ce vizeaza viața personala ocrotita de lege a altor judecatori”. Potrivit comunicatului CSM, doi judecatori, candidați care au promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting…

- Alexandru Postica, proaspat membru al Consiliului Superior al Magistraturii, va depune un demers in adresa Comisiei pentru Situatii Exceptionale. Postica va cere revizuirea deciziei de a-i obliga pe judecatorii CSJ care si-au dat demisia sa mai ramina 30 de zile in functie, trasmite publika.md. Potrivit…

- Tatiana Ciaglic și Ion Guzun au fost numiți, pe un mandat de șase ani, in funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. La ședința de astazi, Parlamentul a votat trei proiecte de hotariri care prevad acest lucru. Candidaturile au fost propuse Parlamentului dupa desfașurarea concursului…

- Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, in cadrul ședinței de joi, incetarea concursului cu privire la preselecția candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Decizia a fost luata la solicitarea Comisiei speciale…

- In perioada 1-7 martie 2023, Comisia Pre-Vetting va audia grupul candidaților non-judecatori, inaintați de Parlament la funcția de membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Opt candidați ramași in concurs, cu experiența profesionala in domeniul dreptului sau in alt domeniu relevant, vor participa…

- Un alt candidat la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a retras din concurs. Potrivit unui comunicat al Comisiei Pro-Vetting, este vorba despre, fostul judecator Ludmila Ouș, transmite Deschide.md . Ludmila Ouș a fost unul dintre candidați la funcția de membru in CSM, inaintat…

- Alți trei judecatori care au candidat la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii nu au promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting, se arata intr-un mesaj al Comisiei privind ultimele rezultate. Potrivit sursei citate, deciziile au fost luate in baza informațiilor acumulate in procesul…

- Comisia Pre-Vetting l-a audiat, in ședința publica, pe Alexei Paniș, magistrat la Judecatoria Chișinau, sediul Rișcani, și ultimul candidat la funcția de membru in Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) din rindul judecatorilor de cariera. {{656148}}In cadrul audierii, membrii Comisiei au adresat…