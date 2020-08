Noi reguli pentru concediul medical Casa Naționala pentru Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere publica noile reguli pentru acordarea concediului medical persoanelor care se afla in carantina și izolare. Proiectul prevede ca persoanelor The post Noi reguli pentru concediul medical appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala pentru Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere publica noile reguli pentru acordarea concediului medical persoanelor care se afla in carantina si izolare, scrie Jurnalul Prahovean. Proiectul prevede ca persoanelor pentru s-a instituit masura carantinei sau izolarii pana la data intrarii…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a clarificat modul in care se vor acorda certificatele de concediu medical pentru carantina și izolare, dupa adoptarea Legii 136/2020, care a intrat in vigoare la 21 iulie 2020. Din 21 iulie, medicul curant elibereaza concediu medical la externareIn cazul…

- Noile reguli de acordare a concediului medical pentru persoanele aflate in carantina sau izolare au fost puse in dezbatere publica de Casa de Asigurari de Sanatate. Proiectul prevede ca persoanelor pentru s-a instituit masura carantinei sau izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 136/2020,…

- Casa Nationala pentru Asigurari de Sanatate (CNAS) a pus in dezbatere publica noile reguli pentru acordarea concediului medical persoanelor care se afla in carantina sau in izolare. Proiectul prevede ca medicul de familie este cel care elibereaza certificatele de concediu medical in cazul persoanelor…

- Casa Naționala pentru Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere publica noile reguli pentru acordarea concediului medical persoanelor care se afla in carantina și izolare. Proiectul prevede ca persoanelor pentru s-a instituit masura carantinei sau izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.…

- ■ Casa de Asigurari de Sanatate a venit cu precizari ■ asta dupa ce mai multe persoane aflate in somaj tehnic au sesizat ca nu mai sint asigurate medical ■ Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a venit cu unele precizari legate de calitatea de asigurat medical a persoanelor aflate in somaj tehnic.…

- Dupa mai bine de trei luni in care nu a fost nevoie de prezentarea cardului de sanatate, documentul electronic redevine obligatoriu de la 1 iulie, a anunțat Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)....

- Cardul national de asigurari de sanatate nu va fi utilizat pana in 30 septembrie in asistenta medicala primara si in cea ambulatorie de specialitate. Pentru celelalte specialitati insa, serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul incepand cu data de 1 iulie, a informat, vineri, 29 mai, Casa…