Noi modificări fiscale pregătite: Beneficiile extrasalariale acordate angajatului, precum telefon, maşină, abonamente la sală sau clinici medicale – limitate Daca in prezent beneficiile extrasalariale nu sunt limitate, o masura pregatita acum prevede plafonarea acestora la cel mult 33% din salariul lunar al unui angajat. Autoritatile vor sa combata, astfel, practica utilizata de unii angajatori de a oferi un salariu mai mic in cadrul unui pachet salarial care contine diverse alte beneficii, precizeaza . Printre beneficiile vizate sunt telefonul si masina pe care le pune la dispozitie angajatorul, abonamente precum cele la sala si clinici medicale private, eventuale cheltuieli pe care angajatorul le suporta pentru angajat. Aceasta se alatura unui grup… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

