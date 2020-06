Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, marți, ca alte șase persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 la nivel național au murit. Astfel ca bilanțul deceselor in randul persoanelor confirmate cu noul coronavirus in Romania ajunge la 1126. Din cate rezulta din datele facute publice de Grupul de Comunicare Strategica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata seara inca 8 decese ale unor pacienți confirmați cu coronavirus. Bilanțul victimelor a crescut la 290 de morți in țara noastra. Victimele sunt doua femei și 6 barbați, originari Bacau, Timiș, București, Iași, Suceava. Printre cei decedați este și un…

- Autoritațile au anunțat duminica inca 3 decese ale unor pacienți cu coronavirus. Bilanțul in Romania a crescut astfel la 151 de morți. Victimele sunt trei barbați din Ilfov, Suceava și Galați. Redam mai jos, integral, informarea Grupului de Comunicare Strategica: „Deces 149 Barbat, 68 ani din jud. Ilfov.…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Romania a ajuns joi la 1.292 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 263 de cazuri noi. La sectiile de terapie intensiva sunt internati, in acest moment, 29 de pacienti, din care 23 in stare grava. 94 au fost declarati…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Romania a ajuns miercuri la 906 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 144 de cazuri noi. „La ATI, in acest moment, sunt internati 18 pacienti, din care 8 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este…

- UPDATE. Un nou caz de imbolnavire cu coronavirus a fost depistat in județul Mureș, dupa ce in urma cu o ora o femeie din Capitala era depistata pozitiv. Este vorba de un pacient de Mureș, de 71 de ani. Astfel, Romania ajunge la 15 pacienți cu Covid-19. Autoritațile au fost deja masuri extreme pentru…

- Autoritațile fac apel pentru identificarea pasagerilor microbuzului cu care a calatorit de la București barbatul de 72 de ani din Galați confirmat cu coronavirus. Bilanțul îmbolnavirilor în România a ajuns la 13, patru cazuri de infectare fiind anunțate sâmbata, când…