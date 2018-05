Stiri pe aceeasi tema

- Mișcarea 5 Stele din Italia cere alegeri anticipate in aceasta vara considerand ca aceasta este singura soluție pentru a depași impasul politic prin care trece țara in ultimele noua saptamani, scrie Reuters. Luigi Di Maio, liderul Mișcarii 5 Stele din Italia a declarat intr-un interviu ca alegerile…

- Noua runda de consultari cu partidele politice convocata de presedintele Italiei, Sergio Mattarella, in vederea desemnarii unui premier dupa legislativele din 4 martie s-a incheiat cu un nou esec, liderii politici nereusind sa se inteleaga pentru formarea unei majoritati in urma acelui scrutin in care…

- Procurorii DIIOT – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au descins miercuri dimineața la adresele de membrilor grupului infracțional. „In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada…

- Luigi di Maio, liderul politic al Miscarii antisistem 5 Stele (M5S), devenita primul partid din Italia la parlamentarele de la 4 martie, a indemnat celelalte formatiuni "sa avanseze propuneri pe diverse teme", relateaza AFP. "Cred ca italienii au dat un semnal puternic la 4 martie, a fost un vot (...)…

- Alegerile din Italia arata cu destula claritate directia castigatoare in politica europeana: populismul. Dupa Austria, iata ca Italia alege antisistemul, lupta impotriva coruptiei si nu in ultimul rand respingerea strainilor care le-au invadat tara in ultimii ani. Daca ar fi sa cautam o formatiune cu…

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, scrie agerpres.ro.

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata din cauza valului de ger care a lovit Polonia sambata si duminica, au anuntat autoritatile din domeniul sigurantei publice, citate luni de DPA. In total, incepand din luna noiembrie 48 de persoane au decedat in Polonia ca urmare a temperaturilor…