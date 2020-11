Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an cu ocazia zilei de Sf Andrei, se spune ca este bine sa punem grau la incolțit. Vreți sa pastrați tradițiile romanești dar nu știți cand se pune graul la incolțit de Sf Andrei? Iata cateva sfaturi. De ce este Sfantul Andrei important pentru romani? Sfantul Apostol Andrei este considerat…

- Moaștele Sfantului Apostol Andrei și ale unor sfinți doctori tamaduitori din Galați vor fi scoase duminica și luni și așezate pe baldachinul special amenajat pe esplanada Catedralei Arhiepiscopale din Galați. In comunicatul transmis de Eparhia Dunarii de Jos se arata ca duminica se va ține Sfanta Liturghie…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța restricții de circulație pentru mașinile cu masa mai mare de 7,5 tone in zilele de duminica, luni și marți pe DN7. Duminica, 29 noiembrie, zi premergatoare unei sarbatori legale, luni, 30 noiembrie, Sfantul Apostol Andrei și…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța restricții de circulație pentru mașinile cu masa mai mare de 7,5 tone in zilele de duminica, luni și marți pe DN7. Potrivit unui comunicat al CNAIR, in zilele de duminica 29 noiembrie, zi premergatoare unei sarbatori legale,…

- Ca in fiecare an, intram in atmosfera sarbatorilor de iarna cu minivacanța de 1 Decembrie 2020. Iata cate zile libere vom avea in aceasta perioada. Potrivit Codului Muncii, romanii beneficiaza de zile libere legale atat pe 30 noiembrie, cand se sarbatorește Sfantul Andrei, cat și de 1 Decembrie, Ziua…

- SFANTA MARIA 2020. In fiecare an, la data de 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. In aceasta zi credinciosii…