Noaptea Albastra a Autismului 2020: Romania va fi iluminata in albastru pe 2 aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul InterContinental din Bucuresti a transmis, joi seara, un mesaj de dragoste, in aceste momente dificile pentru industria hoteliera. ”Trimitem dragostea tuturor oaspetilor, fanilor, clientilor si colegilor nostri din Romania si din intreaga lume”, au scris pe pagina de Facebook reprezentantii…

- Pana astazi, 19 martie, in Romania, au fost confirmate, in total, 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. 25 de persoane depistate pozitiv au fost declarate vindecate și externate, dintre care 16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași. Niciunul dintre cazurile noi inregistrate…

- Membrii USR Bucuresti isi vor alege prin vot, pe parcursul urmatoarelor trei zile, candidatii pentru Consiliul General al Capitalei. "Weekendul acesta USR Bucuresti voteaza! Membrii USR Bucuresti au 3 zile in care sa vina in sediul din Aviatorilor 9 si sa voteze oamenii pe care ii vor candidati la CGMB.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, sustine ca autoritatile Republicii Moldova au identificat locul aflarii fostului deputat democrat Constantin Tutu, care este cercetat penal pentru omor, pentru imbogatire ilicita si trafic de influenta. Acesta se afla la Bucuresti.

- (P) Transcar iți ofera posibilitatea de a avea propriul tau transport inchiriat cu șofer! Cea mai renumita, de incredere și profesionala firma de inchirieri microbuze Bucuresti poarta un singur nume. Nu știu daca ești familiarizat cu acest nume, insa, cel puțin o data, ar fi trebui sa auzi de Transcarsrl.ro…

- Cantareața Lara Fabian si-a anulat concertul pe care urma sa-l susțina ieri seara, la Sala Palatului din Bucuresti, cu doar cateva ore inainte de spectacol. Artista a explicat pe rețelele de socializare ca nu a fost platita, insa organizatorii concertului susțin ca aceasta minte și va fi data in judecata…

- Mort in noaptea de vineri spre sambata, in apartamentul sau din Pitești, Ilie Barbulescu, cel care a caștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, in 1986, a distribuit, in urma cu cinci ani, o scrisoare deschisa in care spunea ca a fost umilit de catre Gabriela Szabo, fost ministru al Tineretului și…

- Libertatea reface povestea incredibila a lui Gheorghe Horotan, unul dintre cei mai buni circari din Romania, care la 27 de ani a suferit in Polonia un accident teribil: compresarea maduvei spinarii si deplasarea coloanei cervicale.Pasionat de gimnastica, s-a apucat de circ și a pus bazele unei trupei…