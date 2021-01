Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, avertizeaza ca unii solicitanți de granturi primesc mail-uri false de la persoane care le fac diverse propuneri comerciale: „Atenție, risc de frauda. Acest mesaj este o minciuna”. Ieri am aflat ca cineva cu adresa de e-mail [email protected] trimite…

- O prezentare care conține in mod evident exagerari, informații false și inglobeaza fragmente din mai multe teorii ale conspirației a ajuns sa fie luata totuși in serios și viralizata ca fiind ”foarte importanta” in numeroase grupuri și pagini anti-vax (impotriva vaccinarii). SE REPETA drama de la…

- Facebook a anunțat vineri ca a eliminat șapte rețele de conturi și pagini false de pe platforma sa care erau active in Iran, Afganistan, Egipt, Turcia, Maroc, Myanmar, Georgia si Ucraina, din cauza unui "comportament neautentic coordonat", relateaza Reuters.

