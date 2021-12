Nicole Cherry traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei, asta dupa ce in urma cu o saptamana a devenit mamica pentru prima oara. Artista radiaza de fericire in preajma micuței Anastasia, mai ales acum, cand toata casa este impodobita in spiritul Craciunul. Iubita lui Florin Popa nu a putut sa nu imortalizeze momentul in care au impodobit bradul, astfel ca imediat ce au terminat, cei doi au facut o fotografie emoționanta cu fiica lor, fiind de departe un tablou de familie perfect.