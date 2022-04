Netflix vrea sa schimbe modul in care dam rating-uri productiilor sale, dincolo de clasicele butoane Thumbs Up si Thumbs Down. Netflix ramane unul dintre ultimii temerari care inca pastreaza butonul de „dislike”, dupa ce YouTube a scos asta de pe platforma sa, iar Facebook a renuntat la planurile de dislike. Acum Netflix pregateste si un dublu Thumbs Up. Initial Netflix avea un sistem de rating bazat pe stelute (pana in 2017), dar a renuntat la el in favoarea unui Thumbs Up si Down. Acum pregateste si o optiune Two Thumbs Up, care se poate vedea ca un fel de „inimioara” pentru serialele si filmele…