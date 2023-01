Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Nelu Iordache, fiind anulata o pedeapsa de 12 ani si 6 luni inchisoare primita de acesta la instanta de fond in dosarul delapidarii companiei de transport aerian Blue Air. Nelu Iordache se afla in prezent in penitenciar,…

- Curtea de Apel București a respins, vineri, ca neintemeiata, o contestație depusa de Sorin Oprescu prin care solicita anularea condamnarii de 10 ani și 8 luni de inchisoare primita intr-un dosar de corupție.

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv miercuri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare. CAB a respins apelul soferitei si a mentinut sentinta aplicata in august 2022 de Tribunalul Bucuresti. Potrivit deciziei…