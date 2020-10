Stiri pe aceeasi tema

- "Din informațiile pe care le am, au incercat sa reintroduca in sistemul STS altfel raportarile, dar STS a declinat aceasta intenție, pentru ca nu poate sa modifice softurile necesare. Este o intarziere de 12 ore in raportari. Ați vazut, sambata și duminica au putut, dar apoi, marți, miercuri, nu…

- Marcel Ciolacu dezvaluie ca Guvernul condus de Ludovic Orban a incercat sa modifice modul in care raporteaza numarul de cazuri de coronavirus, cu scopul de a le prezenta cu intarziere. Insa, STS, serviciul secret care gestioneaza aplicația, le-ar fi spus guvernanților ca nu poate sa faca modificarile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri ca, in ciuda perioadei de criza, volumul investitiilor in sectorul public este cel mai mare din ultimii zece ani, iar Guvernul a incercat sa creasca in mod constant alocarile pentru modernizarea infrastructurii. "Volumul investitiilor in sectorul public…

- Marcel Ciolacu a declarat duminica ca nu el trebuie sa ofere solutii pentru deschiderea scolilor, pentru ca PSD se afla in opozitie, insa a laudat implicarea reprezentantilor administratiilor locale in batalia anti-Covid, scrie News.ro. Citeste si: Ludovic Orban ii raspunde lui Marcel Ciolacu:…

- Lideul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca lipsa cvorumului a fost o strategie pentru ca moțiunea de cenzura sa nu fie votata. Acesta nu exclude posibilitatea ca PSD sa depuna o noua moțiune marți, in noua sesiune a Parlamentului. „A fost o strategie de a nu se face cvorum, de a nu se da vot. Eu am spus…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a transmis un mesaj pe Facebook prin care il acuza pe Ludovic Orban și pe liberali ca, in loc sa se ocupe de situația pandemiei din Romania, "imparte candidaturi in stanga și-n dreapta".

- Romania a stat doua luni in stare de urgența, pana pe 15 mai, de cand Guvernul a instaurat starea de alerta, din cauza coronavirusului. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca, dupa evoluția din ultimele saptamani, cand numarul de cazuri de coronavirus a explodat, o reinstaurare…