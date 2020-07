Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren produsa in zona unei mine de jad situata in nordul Myanmar a ucis cel putin 126 de persoane, au anuntat joi serviciile de urgenta. Acesta este cel mai grav accident survenit in ultimii ani in regiunea miniera cunoscuta pentru conditiile periculoase, relateaza DPA.Alunecarea…

- Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata, joi, intr-un accident produs intr-o mina abandonata de jad situata in nordul Myanmar. Un versant s-a prabusit și a ingropat de vii un grup de mineri care lucrau in mod ilegal, au informat surse oficiale citate de EFE, noteaza Agerpres.Accidentul s-a produs…

- O alunecare de teren a ucis cel puțin 100 de persoane într-o mina de jad din nordul Myanmarului, au anunțat joi pompierii, potrivit AFP.Inițial, autoritațile anunțasera un bilanț de 50 de morți."Minerii au fost prinși de un torent de noroi provocat de averse importante",…

- Cel putin 30 de persoane au murit, iar altele sunt date disparute dupa ce un feribot a naufragiat in Bangladesh, informeaza cotidianul Le Figaro.Feribotul Morning Bird, la bordul caruia erau aproximativ 50 de persoane, a fost lovit de o alta nava in portul Sagarghat si s-a scufundat, potrivit…

- Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in sudul Chinei, intr-o zona turistica populara, informeaza AFP. Ploile torentiale care s-au abatut asupra sudului tarii de la inceputul lunii au distrus peste 1.300 de locuinte si au dus la…

- Cel puțin 20 de migranți africani și-au pierdut viața dupa ce o ambarcațiune în care se aflau peste 50 de persoane s-a scufundat în largul Tunisiei, a informat marți un oficial tunisian, citat de Reuters.Cadavrele au fost descoperite marți, în largul orașului Sfax, a precizat…

- Un atac armat s-a soldat sambata cu 10 morti intr-un centru de tratament pentru persoanele dependente de droguri din localitatea Irapuato, statul Guanajuato, in centrul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, citate duminica de AFP.Un grup de indivizi inarmati a patruns sambata in jurul…

- Clipe de coșmar au fost traite de locuitorii din Alta, o comuna din nordul Norvegiei. Opt cladiri au ajuns in mare, miercuri, din cauza unei alunecari de teren, informeaza The Local Norway. Un caine a scapat cu viața, deși a fost prins in alunecarea lunga de 800 de metri si inalta de 40 de metri. In…