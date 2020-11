Stiri pe aceeasi tema

- Un autotren care transporta opt autoturisme noi a fost cuprins de flacari, marți dupa-amiaza, in timp ce se deplasa pe autostrada A1, pe sensul Faget-Timișoara, scrie site-ul local lugojinfo.ro. Cabina autotrenului nu a fost afectata, insa mai multe autoturisme au fost distruse, menționeaza sursa citata.…

- Și moldovenii din Franța au ieșit la vot in numar mare. La Paris, oraș plasat in carantina, s-au format cozi la secția de votare. Internauții au publicat imagini de la fața locului, toți cei prezenți fiind echipați cu maști de protecție și pastrand distanța sociala.

- Belgia ar putea fi nevoita sa revina la un 'lockdown' total daca nu se va opri inmultirea infectarilor cu COVID-19 si a internarilor in spital, afirma un important virusolog belgian, intr-un interviu aparut marti intr-un ziar local, citat de Reuters, potrivit AGERPRES."Intr-un astfel de caz,…

- Numarul elevilor suceveni care s-au infectat cu coronavirus este in creștere, la unii dintre ei boala manifestandu-se cu simptome, motiv pentru care au avut nevoie de internare in spital.Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila, a declarat ca luni au fost ...

- Premierul Ludovic Orban anunța controale in toata țara pentru a se verifica respectarea masurilor anti-Covid și susține ca numarul cazurilor a crescut din cauza nunților și botezurilor unde nu s-au respectat normele. Intrebat despre problemele cu invațamantul online sau hibrid, Orban spune ca au fost…

- Tânarul a decedat miercuri și este din localitatea Pușcani din Vaslui. Acesta a cazut într-o fântâna, iar când a fost scos era în stare de inconștiența. Personalul medical pentru Situții de Urgența a observat ca nu…

- Ziarul Unirea ACCIDENT RUTIER la SEBEȘ: O femeie a fost transportata la spital, dupa o coliziune intre doua mașini, din cauza neacordarii de prioritate Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 10:30, la Sebeș, unde un șofer nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism, intrand in…

- Regiunea Var este in zona portocalie, iar la revenirea in Belgia se recomanda test de Covid-19 si carantina de 14 zile. Insa, Charles Michel are o agenda incarcata si nu isi permite o perioada de carantina, scrie lalibre.be. La nunta lui Charles Michel era invitat si presedintele Frantei, Emmanuel…