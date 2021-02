Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul MApN propus pentru anul 2021 prevede fonduri de 22,746 miliarde de lei, reprezentand 2,04 % din PIB. Acest buget va permite importante investitii in economia nationala, dintre care amintim: - Plati directe sau indirecte catre furnizori din economia nationala care pot depasi 2,5 miliarde de lei.…

- Premierul Florin Cițu anunța ca Guvernul pe care il conduce analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situația sporurilor acordate in sistemul public pentru a vedea care dintre ele se justifica. Florin Cițu a mai spus ca intenționeaza sa modifice Legea salarizarii pentru a…

- Presedintele în exercitiu Donald Trump a respins miercuri un proiect de lege de 740.5 miliarde de dolari, bugetul apararii SUA pe 2021, în pofida adoptarii sale cu o majoritate zdrobitoare în Congres, ceea ce ar trebui sa îi permita acestuia sa anuleze opozitia sefului statului,…

- „Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca nu se impune emiterea unui aviz de catre Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei (majoritate: 8 voturi pentru ‘se…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a declarat ca a votat pentru ca judetul Neamt, Moldova si Romania sa continue proiectele de dezvoltare, potrivit Agerpres. "Am votat ca acest judet sa fie bine reprezentat in Guvernul si Parlamentul Romaniei. Am votat pentru nemteni. Astazi este…