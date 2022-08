Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre starea de sanatate a Margheritei de la Clejani, dupa semnalarea atacului din cauza caruia a trebuit sa ajunga la spital. Fiica Vioricai de la Clejani este in stare stabila și, potrivit ultimelor informații, se trateaza acasa. Familia vedetei a dezvaluit zona in care a fost injunghiata…

- Suspectii sunt acuzati de tulburarea ordinii si linistii publice si uz de arma fara drept. Bacauanii au tras o sperietura zdravana pe 2 iunie cand, din senin, doua grupari rivale s-au atacat reciproc cu sabii, pietre si au folosit si spray lacrimogen in apropierea garii din Bacau.