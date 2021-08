Stiri pe aceeasi tema

- Mostenitorul si vicepresedintele grupului Samsung Electronics, Lee Jae-yong, condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare cu privire la coruptie, a fost eliberat conditionat vineri, relateaza Reuters. ”Am provocat multe ingrijorari populatiei. Imi cer scuze profund. Ascult ingrijorari, critici,…

- Moștenitorul Samsung, Jay Y. Lee, a fost eliberat condiționat din inchisoare, dupa ce a executat un an și jumatate din pedeapsa de doi ani și jumatate primita pentru luare de mita și delapidare. Decizia, pe fondul crizei de cipuri, dar și a unei investiții uriașe pe care compania ar urma sa o faca in…

- Un tribunal rus l-a condamnat pe fratele criticului Kremlinului Aleksei Navalnii la un an de inchisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa incalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau Nikos Paraskevov pe Twitter. Potrivit Reuters, Oleg Navalnii a fost retinut in ianuarie ca parte…

- Braconajul piscicol ar putea fi pedepsit cu pana la 8 ani de inchisoare: O noua Lege a pescuitului, depusa in Parlament Braconajul piscicol ar putea fi pedepsit cu pana la 8 ani de inchisoare: O noua Lege a pescuitului, depusa in Parlament O noua Lege a Pescuitului care inasprește considerabil pedepsele,…

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, va fi eliberat din inchisoare, a decis Tribunalul Giurgiu. Decizia este definitiva. Acesta a executat o pedeaspa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. The post Liviu Dragnea va fi eliberat din inchisoare appeared first on…

- Fostul polițist Derek Chauvin s-a aflat in inchisoare in izolare de la momentul in care a fost gasit vinovat de crima, pentru uciderea lui George Floyd. Chauvin este inchis intr-o inchisoare de maxima siguranța la Oak Heights, in apropiere de Minneapolis. In aceasta inchisoare sunt unii dintre cei mai…

- Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, va afla joi daca va ieși mai devreme din inchisoare, acolo unde se afla de aproape doi ani. Tribunalul București a dezbatut cererea lui de eliberare condiționata și a anunțat ca va lua o decizie in acest sens pe 27 mai. Avocații lui Liviu Dragnea au cerut, miercuri,…