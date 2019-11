Moscova a propus oficial Washingtonului prelungirea acordului Noul START

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat vineri ca nu a mai ramas suficient timp pentru ca Moscova si Washington sa negocieze un nou tratat privind controlul al armelor nucleare pentru a inlocui la termen New START, care expira in februarie 2021, informeaza Reuters si Interfax, potrivit Agerpres. New START este ultimul…

- Administrația prezidențiala a Statelor Unite a deblocat un ajutor militar în valoare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, au informat joi senatorii americani, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Reuters. Fondurile au scopul de a ajuta Ucraina în criza privind separatiștii…

- Rusia a cerut Statelor Unite, prin Interpol, sa confirme unde se afla Oleg Smolenkov, fost oficial la Kremlin despre care presa afirma ca a spionat in favoarea SUA si a fost recuperat de americani, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Cutremur pe scena politica! Dezvaluirea facuta…

- Purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat joi ca Rusia a deschis un dosar penal dupa disparitia lui Smolenkov si a familiei acestuia in iunie 2017, in timpul unei vacante in Muntenegru. Ea a adaugat ca autoritatile ruse au aflat din presa ca Smolenkov,…

- Preturile petrolului au atins marti maximele ultimelor sase saptamani, crescand pentru a cincea zi consecutiv, pe baza optimismului ca OPEC si alti producatori, intre care si Rusia, vor conveni extinderea masurilor de limitare a productiei, pentru sustinerea cotatiilor, transmite Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca tara sa va produce rachete care au fost interzise prin acordul nuclear de referinta din timpul Razboiului Rece care s-a incheiat luna trecuta, dar ca Moscova nu le va desfasura daca nici SUA nu vor face acest lucru, relateaza Reuters. Intr-un discurs…