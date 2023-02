Montaj camere supraveghere: prețul siguranței tale este încă unul mic! De obicei, atunci cand vine vorba despre achiziționarea unui produs ori a unui serviciu mai costisitor, de ordinul miilor sau chiar zecilor de mii de lei, oamenii se gandesc cand este oportun sa faca respectiva investiție și iși pun problema inclusiv sa o amane pentru o perioada mai stabila ori fructuoasa din punct de vedere economic. Cu toate acestea, daca ne referim la instalarea sistemelor de securitate AV, cel mai bun moment este intotdeauna “acum”, intrucat orice amanare poate duce la un deznodamant nedorit: trecerea pragului de catre “musafiri” nepoftiți și poate chiar scenarii mai dramatice.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Cojocaru, presedintele Asociatiei Patronale Romane din Industria Laptelui, a afirmat ca furnizorii de lapte au redus prețul catre comercianți. Ca atare, in perioada urmatoare, laptele ar urma sa se ieftineasca, potrivit reprezentantului asociației din industria laptelui. „In octombrie, s-a atins…

- Pe de-o parte, exista produse si servicii de care ne bucuram o perioada foarte scurta, iar, pe de alta parte, sunt cele pe care intentionam sa le utilizam sau de… Articolul Bucura-te de montajul camerelor de supraveghere pret de ani intregi! apare prima data in Stiri Gorj .

- Scaderea Inflației, La OrizontPotrivit minutei ședinței de politica monetara a Consiliului de Administrație al BNR din 10 ianuarie 2023, se estimeaza ca rata anuala a inflației va ajunge la un procent de o cifra incepand cu T3 2023. Aceasta previziune marcheaza un devans cu trei trimestre…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a transmis joi Statelor Unite ca rachetele hipersonice rusesti vor fi in curand aproape de tarmurile NATO, dupa ce ambasada SUA la Moscova a difuzat un mesaj video in care-si afirma solidaritatea fata de rusii ce se opun razboiului declansat de tara lor impotriva…

- Romanii mențin in continuare boicotul impotriva OMV și Petrom, companii austriece, iar prețurile au inceput sa coboare, pentru ca pompele sunt goale. ”Sambata seara, la OMV -ul de la Gara de Nord. Trec zilnic pe aici in drum spre/dinspre redacție. Cel mai adesea, de cand austriecii ne-au spus nein,…

- Doi barbați din Alba Iulia au fost surprinși, luni, la primele ore ale dimineții, de camerele de supraveghere in timp ce aruncau, ilegal, obiecte de mobilier intr-un tomberoan aflat in zona strazii Calea Moților. Cateva ore mai tarziu, o alta persoana, cu domiciliul in Șeușa, a aruncat, la randul ei,…

- Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, au anuntat autoritatile. Asadar, s-a revenit la cota de TVA de 19% la bauturile pe baza de indulcitori sau zahar. Pretul final, suportat de consumator De multe ori, dependența de produse periculoase…

- Carburanții s-au ieftinit! Așadar, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.71 lei/l și 8.20 lei/l. Unul dintre liderii pieței de distribuție a carburanților, a scazut azi prețurile cu 15 bani pe litru, și la benzina și la motorina, o mișcare de preț de o…